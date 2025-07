kfc lancia una collaborazione strana e geniale con un anime

collaborazione tra Gundam e KFC apre nuovi orizzonti, unendo il fascino dell’universo anime alle delizie del fast food in un mix sorprendente e coinvolgente. Un’alleanza che promette di conquistare i fan di entrambe le realtà, dimostrando che l’innovazione nasce dall’unione di elementi apparentemente contrastanti. È il momento di scoprire come questa partnership straordinaria trasformerà l’esperienza di gustare un pasto, portando l’immaginazione a livelli mai visti prima.

gundam e kfc: una collaborazione tra anime e fast food di grande impatto. Il franchise Gundam, simbolo indiscusso dell’industria degli anime, continua a sorprendere i fan con iniziative innovative. Tra queste, l’annuncio di una partnership con uno dei più grandi marchi nel settore della ristorazione rapida, KFC, rappresenta un esempio di come due mondi apparentemente distanti possano unirsi per creare un evento di forte richiamo. Questa collaborazione si focalizza sulla serie Gundam Wing Endless Waltz, uno dei capitoli che ha contribuito a far conoscere il franchise anche al pubblico occidentale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it