Ci vediamo giovedì Gli antagonisti preparano il sit-in contro il Giornale e Libero

Giovedì 10 luglio, la sinistra extraparlamentare si mobilita con un sit-in davanti alle redazioni di Libero e Il Giornale, denunciando ciò che definiscono "professionisti della menzogna". Una protesta annunciata da Potere al Popolo e Cambiare Rotta, che rivendicano il diritto di chiedere trasparenza e verità nel giornalismo. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio dibattito sulla libertà di stampa e il ruolo dei media nell'informazione politica.

Parte della sinistra extraparlamentare, giovedì 10 luglio si troverà davanti alle redazioni di Libero e il Giornale per protestare contro le due testate giornalistiche. A darne l'annuncio sono i social di Potere al Popolo e Cambiare Rotta, che definiscono i professionisti dei due giornali "professionisti della menzogna". Da tempo, sia Libero che il Giornale si occupano delle organizzazioni dell'estrema sinistra parlamentare, che presenziano spesso nelle piazze in cui le manifestazioni sono più accese. Cambiare Rotta è tra le sigle più attive, opera in ambito universitario ed è "gemello" di Osa, che però opera nelle scuole superiori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it