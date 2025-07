Netflix rivela che oltre la metà dei suoi abbonati in tutto il mondo guarda anime

Netflix svela un dato sorprendente: oltre il 50% dei suoi abbonati in tutto il mondo guarda anime, confermando il loro ruolo dominante nel panorama dello streaming. Nel 2024, i contenuti anime sono stati trasmessi più di un miliardo di volte, un vero e proprio fenomeno globale. All'Anime Expo 2025, Netflix ha annunciato nuove uscite che promettono di consolidare ulteriormente questa passione travolgente, portando gli appassionati verso un futuro ricco di emozioni e innovazione.

Il gigante dello streaming ha fornito dati a dimostrazione dell'influenza degli anime e solo nel 2024, i contenuti anime sono stati trasmessi in streaming su Netflix più di un miliardo di volte. All'Anime Expo 2025, Netflix ha presentato dati sorprendenti: oltre metà degli abbonati globali guarda anime e, nel solo 2024, sono state superate un miliardo di visualizzazioni. Il colosso dello streaming cavalca l'onda del successo con nuove uscite come Cyberpunk: Edgerunners 2 e Sakamoto Days, confermando che l'anime non è più una nicchia, ma un impero in espansione. Netflix dichiara il dominio globale dell'animazione giapponese Per anni considerato un passatempo di nicchia confinato ai confini dell'immaginario giapponese, gli anime hanno sfondato ogni barriera culturale per imporsi come una delle forme narrative più seguite al mondo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it