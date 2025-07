Calciomercato Roma | Krstovic ha detto si il Lecce vuole 30 milioni

Il calciomercato della Roma si infiamma con una svolta decisiva: Nikola Krstovic ha dato il suo sì ai giallorossi, aprendo le porte a un possibile trasferimento. Con il suo talento riconosciuto e l’interesse di lunga data, ora la trattativa si fa concreta. Tuttavia, un ostacolo importante rimane: le richieste economiche del Lecce, che chiede circa 30 milioni di euro. La sfida è aperta, e il futuro dell’attaccante monta­ne­gro si decide tra le mura di Trigoria.

L’interesse non è nuovo, ma ora c’è una novità importante: Nikola Krstovic ha detto sì alla Roma. L’attaccante montenegrino, già seguito da Gian Piero Gasperini ai tempi dell’Atalanta, ha aperto con convinzione alla possibilità di trasferirsi nella Capitale. E questo cambia tutto. Perché se prima la trattativa era solo un’idea, adesso prende forma una pista concreta, che però dovrà superare l’ostacolo principale: le richieste economiche del Lecce. Il prezzo fissato dal Lecce: 30 milioni per il sì. A riportare la notizia è Simone Valdarchi de Il Romanista. Secondo quanto riferito, la Roma ha avviato i primi contatti per cercare di abbassare la valutazione fatta dal club salentino, che per il momento chiede 30 milioni di euro. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Calciomercato Roma: Krstovic ha detto si, il Lecce vuole 30 milioni

