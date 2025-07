Fine vita Coscioni porta il caso di Libera alla Consulta | Rimuovere gli ostacoli alla sua autodeterminazione

Libera, una donna immobile e determinata, ha deciso di far valere il suo diritto alla autodeterminazione in materia di fine vita. La sua richiesta di accesso a dispositivi e trattamenti adeguati evidenzia le barriere che ancora ostacolano la libertĂ di scelta. Ora, con il caso portato alla Corte Costituzionale, si apre la sfida di rimuovere gli ostacoli e garantire a tutti il diritto di decidere sul proprio destino, anche nelle situazioni piĂą delicate.

“Libera è una donna che si è sottoposta alle verifiche della sentenza Cappato. Possiede tutti i requisiti per procedere con l’aiuto e la morte volontaria ma non può usare piĂą le mani perchĂ© è immobile, abbiamo chiesto all’azienda sanitaria un dispositivo che possa azionare in maniera vocale o con la bocca. Lei vorrebbe procedere tramite la via venosa e il macchinario di cui ha bisogno non c’è in Italia e il giudice di Firenze ha rivelato che c’è un ostacolo alla libertĂ di Libera che si chiama articolo 579 del codice penale”. Lo ha detto Filomena Gallo, segretaria dell’Associazione Luca Coscioni, a margine dell’udienza della Corte Costituzionale sul caso di Libera, nome di fantasia scelto da una donna di 55 anni, toscana, “completamente immobile” che “non riesce ad assumere il farmaco letale per il suicidio assistito e chiede che sia il medico a somministrarglielo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it