Stasera, il grande calcio internazionale si accende con la semifinale del Mondiale per Club 2025 tra Fluminense e Chelsea. Un match imperdibile che deciderà chi si qualificherà per la finalissima di domenica 13 luglio. E il meglio? Potrete seguirlo in diretta, gratis e senza abbonamenti, su diversi canali. Restate con noi per scoprire orario, modalità di visione e tutte le informazioni per non perdere nemmeno un istante di questa sfida epica.

La semifinale tra Fluminense e Chelsea promette spettacolo: appuntamento stasera 8 luglio alle 21:00 in chiaro e in streaming gratuito su app e piattaforme ufficiali. Ecco tutte le modalit√† per non perderla. Tutto pronto per la prima semifinale del Mondiale per Club 2025. Questa sera, marted√¨ 8 luglio, alle 21:00 italiane, si affrontano Fluminense e Chelsea in una sfida imperdibile: in palio c'√® l'accesso alla finalissima di domenica 13 luglio, dove ad attendere ci sar√† la vincente tra PSG e Real Madrid. Il Fluminense, vera sorpresa del torneo, ha eliminato prima l'Inter e poi gli arabi dell'Al Hilal guidati da Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it ¬© Movieplayer.it - Fluminense-Chelsea stasera, semifinale del Mondiale per Club: orario, diretta TV e streaming gratuito

Fluminense-Chelsea: formazioni, dove vederla, canale tv, diretta streaming - Se sei appassionato di calcio e non vuoi perderti il grande scontro tra Fluminense e Chelsea, questa guida ti fornirà tutte le informazioni sulle formazioni, canali TV e piattaforme streaming per seguire in diretta questa emozionante semifinale del Mondiale per Club FIFA.

Italia fermata dal Portogallo: è 1-1 agli Europei femminili: Le Azzurre rallentano ma restano in corsa per la qualificazione. Stasera al Mondiale per club la semifinale Fluminense-Chelsea http://dlvr.it/TLnhxH #Nazionale Vai su X

√ą tempo di SEMIFINALE I brasiliani non si vogliono fermare e sono pronti a sfidare gli inglesi del Chelsea nel Mondiale per Club FIFA 2025 ? Vi aspettiamo alle 21:00 su #Canale5 e live su Mediaset Infinity con Fluminense - Chelsea #FIFACWC Vai su Facebook

