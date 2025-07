Wonder Man | ecco i superpoteri del nuovo eroe Marvel nelle prime immagini della serie

Scopri i superpoteri sorprendenti di Wonder Man, il nuovo eroe Marvel che sta conquistando i fan. Le prime immagini della serie, insieme al trailer delle prossime uscite su Disney+, svelano un universo ricco di avventure e misteri. Tra anticipazioni su Percy Jackson, King of the Hill e altre novità , Wonder Man emerge come protagonista di un'epica rivoluzione Marvel. Preparati a immergerti in un mondo incredibile, perché questa serie promette di cambiare il modo di vedere i supereroi.

Nel trailer che presenta le prossime serie in arrivo su Disney+, c'è anche la nuova creatura del Marvel Cinematic Universe Disney+ e Hulu hanno condiviso un video con alcune nuove anticipazioni su Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo, il revival di King of the Hill, Only Murders in the Building, All's Fair, Chad Powers, The Twisted Tale of Amanda Knox e l'attesa Wonder Man, la nuova serie targata Marvel Television. Dopo essere stato parte del DCEU, Yahya Abdul-Mateen II debutta nel MCU nel ruolo di Simon Williams e, in questa breve anteprima, chiarisce di essere "nato per interpretare questo personaggio". 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Wonder Man: ecco i superpoteri del nuovo eroe Marvel nelle prime immagini della serie

In questa notizia si parla di: marvel - serie - wonder - ecco

Ironheart | Un nuovo poster dalla serie Marvel Studios - A un mese dall’atteso debutto su Disney+, Marvel Studios svela un nuovo poster di Ironheart. La serie, con protagonista Riri Williams (Dominique Thorne), promette di portare una fresh era di supereroi.

Brett Pawlak (Wonder Man) sarà il direttore della fotografia di Spider-Man: Brand New Day. Ecco parte della moodboard che ha creato per il film. Vai su Facebook

Wonder Man: ecco i superpoteri del nuovo eroe Marvel nelle prime immagini della serie; Marvel, ecco il trailer e le date d'uscita delle prossime serie in arrivo su Disney+, da Iron Heart a Daredevil; May Calamawy pronta a diventare Wonder Woman? Ecco le sue dichiarazioni!.

Wonder Man: ecco i superpoteri del nuovo eroe Marvel nelle prime immagini della serie - Nel trailer che presenta le prossime serie in arrivo su Disney+, c'è anche la nuova creatura del Marvel Cinematic Universe ... Lo riporta movieplayer.it

Wonder Man, tragedia sul set della serie Marvel: Ecco cosa è successo - ComingSoon.it - Mateen II sarà protagonista: a causa di un incidente sul set, ha perso la vita un membro della troupe. Segnala comingsoon.it