il culo di sinner va in scena a reti unificate sulla stampa inglese

Il mondo del tennis si inchina di fronte a un episodio che ha fatto scalpore: il “culo di Sinner” ha catturato l’attenzione sulla stampa inglese, trasformando una partita difficile in una vittoria rocambolesca. Dopo un inizio difficile contro Dimitrov, la svolta inattesa grazie a un infortunio dell’avversario ha portato Sinner ai quarti. E ora, con Shelton in vista, il suo destino prende una piega ancora più affascinante. Ecco cosa scrivono Times, Guardian e Telegraph.

Il culo di Sinner spadroneggia sulla stampa inglese. Stava perdendo due set a zero contro il bulgaro Dimitrov, è stato salvato da un infortunio dell’avversario che lo stava dominando. E approda ai quarti dove affronterà Shelton. Ecco cosa scrivono Times, Guardian e Telegraph. Il Telegraph comincia così: Jannik Sinner non poteva credere alla sua fortuna. Stava fissando l’abisso di Wimbledon, solo per essere risparmiato dagli Dei del tennis. Grigor Dimitrov aveva il quarto di finale nel mirino, due set avanti e avendo appena servito un altro ace con Sinner che stava ancora cercando come rispondere a un portatore di classe che lo stava abbondantemente superando in astuzia. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it