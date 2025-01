Dayitalianews.com - Professore di religione accusato di atti sessuali su una minore: ha chiesto il rito abbreviato

Oggi, 28 gennaio, si è svolta a Brescia l’udienza preliminare per ildidi pedopornografia e di aver commessosu unadi 16 anni, quest’ultimo reato contestato dal pm Alessio Bernardi. Gli avvocati che difendono l’uomo hannoil, un procedimento penale che ha lo scopo di ridurre i tempi della sentenza e che prevede lo sconto di un terzo di pena in caso di condanna. In tal caso non c’è alcun dibmento e il giudice decide esclusivamente secondo glicontenuti nel fascicolo del pm.Le accuse di pedopornografia aldiCome rifeda Il Giorno si sono costituiti parte civile la stessa studentessa, i genitori e la sorella. I familiari della 16enne hanno denunciato il40enne dopo aver trovato sul cellulare dell’adolescente messaggi e immagini compromettenti che si sarebbe scambiata con il docente.