In occasione della terza data del suo tour allo Stadio Olimpico, il cantante annuncia un maxi-evento per il 4 luglio del 2026 imperdibile per i suoi fedelissimi (e non solo). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ultimo: nel 2026 il maxi-concerto a Tor Vergata di fronte a 100mila persone