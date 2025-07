Tragedia sulle colline 17enne muore in moto

Tragedia ieri sera, poco prima di mezzanotte, lungo la via Chiantigiana per Ferrone. Un 17enne dell’Impruneta, Francesco Bandinelli, è morto a seguito di un incidente stradale. La vittima è deceduta dopo essere finito sull’asfalto e poi in una scarpata mentre la sua moto 125 da trial è finita tra. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

17enne sta annegando, il padre si tuffa per salvarlo. Poi la tragedia spaventosa - Secondo le prime ricostruzioni fornite da un funzionario locale, il giovane si trovava in acqua quando è stato improvvisamente travolto da un’ onda anomala.

Tragedia a Milano: 17enne travolta e uccisa da un treno mentre attraversava i binari - Sulla dinamica dell’incidente, sono in corso accertamenti. La salma è stata disposta all’autorità giudiziaria per una successiva autopsia

Venezia, tragedia in laguna: la 17enne Anna muore impigliata nell’elica di un catamarano - La giovane è morta a Sant’Elena cadendo da un catamarano ormeggiato: è rimasta impigliata in una cima finita nell’elica.

Tragedia in strada, muore giovanissimo; Tragedia al motoraduno nell’Astigiano: morto un ragazzo (17 anni) di Priocca; Incidente al motoraduno, muore un giovane di 17 anni.

Muore in moto a 17 anni mentre torna dalla fidanzata. La tragedia nella notte - Il ragazzo ha perso il controllo del mezzo su un tratto rettilineo ed è finito sull’asfalto: tra le ipotesi c’è l’attraversamento di un animale ... Scrive msn.com

Tragedia ad Altamura, schianto tra moto e Audi: muore 17enne. Tre ... - MSN - Tragedia nella notte ad Altamura, in Via Lago Passarello, dove un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Come scrive msn.com