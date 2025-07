Furti di rame a Catania ad opera d finti operai | scattano misure cautelari per 4 persone

ABBONATI A DAYITALIANEWS Smantellata organizzazione che aveva fatto furti ai danni di Telecom e Enel tra marzo e maggio 2024. Il 18 maggio 2025, a seguito di indagini coordinate dalla Procura Distrettuale di Catania, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta, con il supporto della Polizia di Stato del Commissariato di Librino, hanno eseguito un’ ordinanza di misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria nei confronti di quattro soggetti. L’ordinanza è stata emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania, in relazione a numerosi furti di cavi in rame appartenenti alle societĂ Telecom (TIM) ed Enel, avvenuti tra marzo e maggio 2024 in diverse aree della provincia etnea. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Furti di rame a Catania ad opera d finti operai: scattano misure cautelari per 4 persone

In questa notizia si parla di: furti - rame - catania - opera

Furti di rame in ambito ferroviario, giro di vite della Polfer - Circa un centinaio di persone controllate, 19 siti sensibili ispezionati, 42 operatori Polfer impegnati e 10 pattuglie impiegate nella vigilanza lungo le linee ferroviarie: è il bilancio della quarta giornata dell’anno denominata operazione “Oro Rosso” dedicata, a livello nazionale, al contrasto.

Rozzano, smantellata la baraccopoli abusiva: era il covo di una comunità nomade dedita a furti di rame - Rozzano, 14 maggio 2025 - Sgomberato e smantellato un villaggio abusivo composto da 13 baracche a Rozzano.

Furti di rame nel Vallo di Diano: due arresti e un ricercato - Due persone sono state arrestate dai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina al termine di un'indagine coordinata dalla Procura di Lagonegro.

Si travestono da tecnici Enel e rubano 250 chili di rame, 4 indagati; Furto di rame al cantiere Bicocca-Catenanuova; Furto di 1,5 km di catenaria in rame sulla nuova linea Bicocca-Catenanuova.

Catania. Furti di cavi in rame della Telecom e dell’Enel: 4 condanne - Il 18 Maggio 2025, in esito ad indagini coordinate da questa Procura Distrettuale, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta congiuntamente a personale della Polizia di ... Come scrive libertasicilia.it

Furto di 250 chili di rame, fermate quattro persone - Il 18 Maggio 2025, in esito a indagini coordinate dalla Procura di Catania, i Carabinieri della Stazione di San Giovanni La Punta congiuntamente a personale della Polizia di Stato del Commissariato di ... Si legge su catanianews.it