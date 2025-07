Napoli scoperto laboratorio clandestino per produrre tabacco

Un laboratorio abusivo per la produzione di tabacco è stato scoperto a Camposano, in provincia di Napoli. L'opificio clandestino era gestito da un cittadino siriano di 41 anni ed era allestito all’interno di un appartamento condominiale, privo di qualsivoglia autorizzazione commerciale e sanitaria. I locali venivano utilizzati per la lavorazione e la trasformazione di tabacco grezzo in melassa da narghilè, da destinare alla pratica “shisha”. La “shisha” è un’antica pratica del mondo arabo, per fumare tabacco aromatizzato attraverso una pipa ad acqua. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Napoli, scoperto laboratorio clandestino per produrre tabacco

