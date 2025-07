Doppio colpo Bari | Verreth e Rao in arrivo

2025-07-14 08:56:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Gabriele Conflitti 14 lug 2025, 10:56 Ultimi aggiornamenti: 14 lug 2025, 11:11 Il club biancorosso pronto a finalizzare due acquisti per centrocampo e attacco: arrivano gli ex di Brescia e Napoli. Doppio colpo in entrata per il Bari, pronto a finalizzare gli acquisti di Matthias Verreth ed Emanuele Rao, con il primo che arriva in biancorosso a parametro zero e il secondo in prestito. Il club pugliese si rinforza così a centrocampo, portando in rosa il mediano svincolato dal Brescia e che lo scorso anno ha collezionato 32 presenze mettendo a segno 4 goal con le Rondinelle, e l’esterno offensivo con un passato nel Napoli. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

