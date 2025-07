Marco Mengoni a San Siro | Mi madre mi diceva di guardare negli occhi le persone Stasera vi ho guardato e mi è venuto da piangere

La prima delle due date milanesi è un’opera pop che racconta un anno difficile e la forza di trasformare le ferite in musica. Marco Mengoni emoziona San Siro e sĂ© stesso, con uno spettacolo che è molto piĂą di un concerto: un viaggio emotivo, un rito collettivo e un faro acceso sulle fragilitĂ . 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Marco Mengoni a San Siro: «Mi madre mi diceva di guardare negli occhi le persone. Stasera vi ho guardato e mi è venuto da piangere»

Marco Mengoni: “Non mi rappresenta un Paese dove la maternità surrogata è reato” - Parlando con Vanity Fair, Marco Mengoni ha affrontato il delicato tema della maternità surrogata, resa reato universale in Italia con la legge numero 169 del 4 novembre 2024, intitolata “Modifica all’articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n.

Marco Mengoni sui referendum: “La societĂ veramente democratica va a votare, bisogna andare tutti” - Il cantante si apre sul suo percorso personale e condivide riflessioni profonde sulla societĂ contemporanea nel salotto di Fabio Fazio.

Marco Mengoni, parla della morte della mamma Nadia: «Sono contento di averla avuta con me, di aver lottato come un disperato e di aver fatto di tutto fino all?ultimo» - Marco Mengoni è pronto al ritorno. Il cantante, dopo una lunga pausa dopo la morte dell'amatissima mamma Nadia, ritorna in tour con un bellissimo viaggio tra gli stadi per incontrare di.

