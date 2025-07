Tutto pronto per l’ultimo saluto a Lorenzo Leonardelli il paese in lacrime

Tutto pronto per l’ultimo saluto a Lorenzo Leonardelli, il giovane di 34 anni che lo scorso venerdì, 11 luglio, è morto in un terribile incidente in moto lungo la Gardesana, sulla strada statale 45bis, nelle vicinanze dell’incrocio di Sardagna. Il suo funerale si terrà oggi pomeriggio nella. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

