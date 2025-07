Brisi in white confermata anche per quest' anno la cena in bianco sulle colline ravennati

Torna anche quest’anno l'evento estivo Brisi in White, organizzato dai giovani di Brisighella. L’appuntamento, il 7 agosto, è fissato per una serata immersa nella natura, tra cibo, musica e convivialità , nella cornice di Fregnanello, tra le colline brisighellesi. Tutti i partecipanti sono. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

oltre 1.000 segnalazioni di danni da frana, in particolare nella fascia a monte della Vena del Gesso nei comuni di Brisighella, Modigliana, Casola Valsenio, Fontanelice e Castel del Rio, con oltre 1.500 ettari di terreno coinvolti

Brisi in White 2025: Pic Nic in eleganza tra natura e convivialità sulle colline di Brisighella - Torna anche quest’anno l’attesissimo evento estivo Brisi in White, organizzato con passione dai giovani di Brisighella. Scrive ravennawebtv.it

