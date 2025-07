Violenza sessuale 38enne rinchiuso in carcere

La¬†condanna per violenza sessuale diventa definitiva¬†- due anni e 8 mesi di reclusione - e i carabinieri portano un 38enne residente a Gubbio nel carcere di Capanne per espirare la pena.¬† I fatti, spiega la Procura di Perugia,¬†risalgono a qualche anno fa, quando una giovane donna si era. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Ravenna, ragazza denuncia violenza sessuale di gruppo. Via alle indagini - Una ragazza minorenne residente in provincia di Forlì ha denunciato una violenza sessuale che avrebbe subito da parte di quattro uomini.

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Trieste, 15 maggio 2025 ‚Äst√ą¬† Oumar Solet dell'Udinese il calciatore di serie A indagato¬†per violenza sessuale.

L'allenatore di pallavolo arrestato per violenza sessuale. La scusa dei massaggi in garage: "Ma non ditelo alle altre" - Un uomo di 48 anni e originario di Barletta è stato arrestato per violenza sessuale, anche su minorenni, ed estorsione.

La Procura di Roma ha chiesto ed ottenuto dal giudice per le indagini preliminari una misura cautelare in carcere per violenza sessuale aggravata per un 38enne romano

Condannato in via definitiva per violenza sessuale: 38enne di Gubbio in carcere - E‚Äô stato accompagnato dai carabinieri a Capanne (Perugia) dove dovrà scontare 2 anni e 8 mesi di reclusio ... Da umbria24.it

Rudy Guede rinviato a giudizio per violenza sessuale | Amanda Know: "È un assassino dimenticato" - Rudy Guede, il 38enne già condannato per l'omicidio di Meredith Kercher avvenuto a Perugia il 1 novembre del 2007, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. informazione.it scrive