Ultimo concerto a Tor Vergata nel 2026 | sarà un raduno storico per i fan

Ultimo ha fatto emozionare ancora una volta Roma con i suoi concerti allo Stadio Olimpico, annunciando il suo ritorno nel 2026 ma con una grande novità. Il cantante romano si esibirà a Tor Vergata nell’area della Vela di Calatrava. Ultimo, il concerto del 2026: i primi dettagli. Per Ultimo il 2026 sarà un anno diverso dal solito, l’artista romano ha deciso di realizzare un nuovo progetto musicale per i suoi fan: un vero e proprio raduno. Il maxi concerto si terrà il 4 luglio nell’arena della Vela di Calatrava a Tor Vergata. “Questo non sarà solo un concerto. Questo è il raduno degli ultimi. Questa è la favola per sempre”, ha annunciato sui social. 🔗 Leggi su Funweek.it