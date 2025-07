Fiorentina | sold out il Viola carpet di stasera Il club | Chi non ha biglietto non venga Kean | rinnovo più vicino

FIRENZE – La Fiorentina informa i tifosi che lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park per il Viola Carpet di questa sera, 14 luglio 2025, è completamente sold out. La societĂ invita tutti coloro che sono sprovvisti di tagliando da accesso a non recarsi al Viola Park in quanto non sarĂ attiva la biglietteria. . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Fiorentina: sold out il Viola carpet di stasera. Il club: “Chi non ha biglietto non venga”. Kean: rinnovo piĂą vicino

Palladino Fiorentina, futuro già deciso: è arrivato il comunicato ufficiale del club viola. L’annuncio sull’allenatore - di Redazione JuventusNews24 Palladino Fiorentina, futuro già deciso: la nota ufficiale del club viola.

Fiorentina, Pradè: “Serve analisi profonda. Non si possono lasciare 8 punti fra Venezia e Monza”. Squadra fischiata dai tifosi viola - Incisive le dichiarazioni rilasciate da Daniele Pradè ai canali social della Fiorentina dopo la sconfitta di Venezia: “La Fiorentina non può perdere col Venezia: abbiamo lasciato 8 punti tra Venezia e Monza: sono cose che vanno analizzate, oggi dire troppe cose a caldo sarebbe sbagliato.

Fiorentina-Betis: viola d’attacco per tornare in finale. Kean e Gud: sfondare la difesa spagnola. Formazioni - Ha cercato di mitigare la pressione su Raffaele Palladino e sulla squadra, la Fiorentina, rinnovando il contratto dell'allenatore fino al 30 giugno 2027.

Che spinta dai tifosi: sold out stasera il Viola Carpet, abbonamenti già a quota 7mila - Questo lunedì 14 luglio inaugurerà l'inizio del ritiro estivo della Fiorentina e quindi la stagione 2025/26, con la società che ha voluto dedicare anche una serie di ... Come scrive firenzeviola.it

Pioli ritorna in Viola: nuova era per la Fiorentina - La società, entusiasta per il ritorno, ha sottolineato il forte legame con la città, i valori umani e la voglia di lottare per il progetto ... Scrive calciomagazine.net