L' annuncio del ministro Valditara | Assumeremo oltre 54 mila docenti per il prossimo anno scolastico

Via a una nuova ondata di assunzioni nel mondo della scuola. Ad annunciarlo è stato il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato il Decreto per le assunzioni dei docenti nelle scuole statali di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 20252026, per un totale di 48. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

“Dalla Scuola al Lavoro. La filiera 4+2 tra Istruzione e ITS Academy”: incontro a Salerno con il Ministro Valditara - E’ in programma per venerdì 16 maggio 2025, alle ore 11, presso il Complesso Monumentale di Santa Sofia, in Piazza Abate Conforti, nell’ambito del programma di visite del Ministro dell’istruzione e del merito nelle scuole di Italia, l’incontro “Dalla Scuola al Lavoro.

“Troppi compiti e verifiche”: la circolare ai presidi del ministro Valditara mette (quasi) tutti d’accordo - “Basta con i compiti la sera per la mattina e in concomitanza con le giornate festive ”. Ma anche “stop alle verifiche non programmate ”.

Il ministro dell'Istruzione Valditara: «Evitare compiti assegnati sul registro elettronico la sera per il giorno successivo» - Nella circolare inviate alle scuole ci sono indicazioni anche per le tempistiche delle verifiche e l'utilizzo del diario da parte degli alunni

Caro Ministro Valditara, l'autorevolezza dei docenti non si ricostruisce con richiami al "decoro" sui social. Le vere cause del declino del prestigio della professione sono ben altre: 1) Stipendi inadeguati, tra i più bassi in Europa. 2) Sovraccarico burocratico che

Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per il prossimo anno scolastico” - Il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara ha annunciato oltre 54 mila assunzioni di docenti per l’anno scolastico 2025/2026, tra posti comuni, sostegno e religione. Si legge su msn.com

Scuola, Valditara: “Assumeremo oltre 54mila docenti per l’anno scolastico 2025/2026” - Il ministro dell'Istruzione e del Merito: “Abbiamo dedicato particolare attenzione alla continuità didattica per il sostegno, consapevoli dell'importanza che essa riveste per i ragazzi più fragili” ... Lo riporta msn.com