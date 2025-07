Mentale coach 49 anni | ecco chi potrebbe aver conquistato il cuore della star

J ennifer Aniston, icona di Hollywood, star di Friends e The Morning Show ed ex fidanzata d’America, potrebbe aver trovato un nuovo amore. Le recenti foto scattate a Maiorca, pubblicate dal tabloid americano PageSix, ritraggono l’attrice in compagnia di Jim Curtis, mental coach e ipnotista, durante una gita in yacht. Le immagini, che hanno fatto il giro del web, mostrano momenti di intimità tra i due: carezze, abbracci e, secondo il Daily Mail, persino un bacio. Ma chi è Jim Curtis, e cosa c’è di vero in queste voci di una nuova relazione? Jennifer Aniston più in forma che mai, l’attrice svela i segreti per un fisico snello e forte a 56 anni X Leggi anche › Tutto sul trattamento allo sperma di salmone, amato da Kris Jenner e Jennifer Aniston Jennifer Aniston ha ritrovato l’amore con Jim Curtis?. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Mentale coach, 49 anni: ecco chi potrebbe aver conquistato il cuore della star

In questa notizia si parla di: potrebbe - aver - star - mentale

“Potrebbe aver ucciso altre donne?”: cosa emerge dal profilo psicologico di Emanuele De Maria - Quello di Emanuele De Maria è un profilo che è possibile solo ipotizzare, visti gli scarsi elementi in nostro possesso, ma che, legittimamente apre il varco a dubbi proprio sul suo percorso di vita, sul suo passato: È davvero possibile escludere che prima del 2016 o nel corso della latitanza non siano stati commessi delitti, magari ad oggi ancora irrisolti, che possano avere delle caratteristiche comuni con i femminicidi commessi dal De Maria? Continua a leggere

Avengers: Doomsday, Alan Cumming potrebbe aver spoilerato una scena - Avengers: Doomsday, Alan Cumming potrebbe aver spoilerato una scena Mentre è ormai noto che Alan Cumming farà il suo tanto atteso ritorno come X-Men, sembra che l’attore non sia del tutto a conoscenza delle ferree regole del MCU riguardo le anticipazioni.

Qualcuno potrebbe aver aiutato De Maria, aperto un fascicolo per favoreggiamento: si indaga sui mesi all’Hotel Berna - Il pm Francesco De Tommasi ha aperto un secondo fascicolo per favoreggiamento a carico di ignoti per verificare se qualcuno abbia aiutato Emanuele De Maria a fuggire dopo il femminicidio di Chamila Wijesuriya e l'accoltellamento del collega Hani Nasr.

Senso di pesantezza alle gambe, crampi notturni o vene visibili? Potrebbe essere malattia venosa cronica! È una condizione molto diffusa, ma spesso... Vai su Facebook

Nicky Katt e il lato oscuro della fama: ansia e depressione sono ancora uno stigma a Hollywood?; Le idee di Giannis Antetokounmpo per migliorare l’All-Star Game; Seguire le star ci rende meno intelligenti? La scienza dice sì.

Filippo Turetta, perché la difesa potrebbe chiedere l’infermità ... - Filippo Turetta, perché la difesa potrebbe chiedere l’infermità mentale parziale Filippo Turetta, in carcere per l’omicidio della ex fidanzata Giulia Cecchettin, ha chiesto ansiolitici per ... Come scrive fanpage.it

Di Michele su Kean: "Potrebbe aver perso un po' di condizione mentale ... - L'ex attaccante David Di Michele è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola per analizzare l'attualità di casa viola. Si legge su tuttomercatoweb.com