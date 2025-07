A Bari il Workshop internazionale di danza con il coreografo e ballerino Bradley Shelver

Martedì 15 a sabato 19 luglio nell’ambito della ventunesima edizione dell’Italian Summer Workshop 2025 organizzato dall’Accademia dello Spettacolo Unika di Bari, si terrĂ il Workshop internazionale di danza con il ballerino e coreografo di fama mondiale Bradley Shelver.  L’insegnante e autore. 🔗 Leggi su Baritoday.it

A Bari il Workshop internazionale di danza con il coreografo e ballerino Bradley Shelver 15-19 luglio 2025

