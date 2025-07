Addio al fondatore della nazionale acrobati pizzaioli | è morto Nicola Grittani

Si √® infine arreso a una lunga malattia, dopo averla affrontata "a testa alta e senza timore". Si √® spento a 70 anni Nicola Grittani, imprenditore e visionario che ha reso grande il nome di Ravenna nel mondo.¬†Originario di Bari, ma da molti anni ravennate, fu fondatore della nazionale acrobati. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

In questa notizia si parla di: fondatore - nazionale - acrobati - nicola

Brescia, ai domiciliari per pedopornografia parroco fondatore della Nazionale sacerdoti - Un nuovo caso scuote la chiesa, in particolare la diocesi di Brescia. E' stato infatti arrestato e condotto ai domiciliari, oltre ad esser sospeso, il parroco di Castelcovati, don Jordan Coraglia,  51 anni, con l'accusa di detenzione di materiale pedopornografico.

Cordoglio per la morte del maestro pizzaiolo Nicola Grittani. Recit√≤ anche in un film di Sorrentino; Cordoglio per la morte di Nicola Grittani che aveva fondato la nazionale pizzaioli acrobati e il locale ‚ÄúLa mia patria‚ÄĚ; A 15 anni gli dissero che non sarebbe mai diventato pizzaiolo: ravennate entra nella guida dell'Arcimboldo.

Cordoglio per la morte del maestro pizzaiolo Nicola Grittani. Recitò anche in un film di Sorrentino - Cordoglio a Ravenna e non solo per la morte del pizzaiolo e imprenditore Nicola Grittani, classe 1955, a causa di una grave malattia. Scrive ravennaedintorni.it