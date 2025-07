Assegnazioni provvisorie 25 26 | per altra classe concorso è aggiuntiva Requisiti necessari

L'assegnazione provvisoria può essere chiesta anche per una classe di concorsopostogrado di istruzione diversi da quelli di titolaritĂ . Vediamo quando. L'articolo Assegnazioni provvisorie 2526: per altra classe concorso è aggiuntiva. Requisiti necessari . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Utilizzazioni e Assegnazioni Provvisorie 25/26 dal 14 al 25 luglio: solo 12 giorni perpresentare le domande

Assegnazioni provvisorie 2025/26, indicazioni per docenti assunti da GPS sostegno e concorso PNRR1. RISPOSTE AI QUESITI; UTILIZZAZIONI ED ASSEGNAZIONI PROVVISORIE 2025/26: ECCO IL TESTO DEL CCNI E IL COMMENTO ANALITICO; Assegnazione provvisoria e utilizzazione anno scolastico 2025/2026: tempi, requisiti e deroghe dopo la firma del CCNI.

Docenti e personale Ata, assegnazione provvisoria 2025: domande da oggi 14 luglio. Requisiti e deroghe - Scattano oggi 14 luglio (e fino al 25 luglio) le domande per le assegnazioni provvisorie.

Assegnazioni provvisorie 2025, più deroghe danno più punteggio? Risponde l'esperta - Lo scorso 9 luglio 2025 è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo per il nuovo contratto integrativo relativo alla mobilità del personale scolastico per il triennio 2025/2028.