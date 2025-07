UDIN JAZZ | attesa per JACOB COLLIER in Castello Corte Morpurgo | Iadora’s Journey e aperitivi jazz

Quarta giornata di programmazione per il festival Udin&Jazz  che propone, per martedì 15 luglio, un intreccio fra musica dal vivo, pensiero critico e sperimentazione, nel pieno spirito del tema di questa 35ª edizione: #generations. Star assoluta e appuntamento fra i più attesi di questa edizione, evento già sold out in prevendita con il 60% di biglietti provenienti da fuori regione e dall’estero, è il concerto di Jacob Collier. Britannico, classe 1994, è cantante, polistrumentista, arrangiatore e performer, artista tra i più visionari della sua generazione, capace di percorrere senza forzature le strade del jazz, del pop, della musica classica, dell’elettronica e della world music. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - UDIN JAZZ: attesa per JACOB COLLIER in Castello. Corte Morpurgo: Iadora’s Journey e aperitivi jazz

