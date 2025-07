Notte rossa | cena musica e fuochi d’artificio sulla spiaggia per sostenere la donazione di sangue

Domenica 27 luglio sulla spiaggia di Marina di Ravenna approderanno i colori del carnevale con la “Notte Rossa” Carnival Theme, l’appuntamento estivo dedicato alla donazione di sangue, organizzato da Advs Fidas Ravenna, i donatori di sangue dell'ospedale, con il patrocinio del Comune di Ravenna. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

La Notte Rossa – Carnival Theme: il Carnevale approda sulla spiaggia per una causa speciale. Sabato 27 luglio al Bagno Corallo di Marina di Ravenna torna la Notte Rossa, l’appuntamento estivo firmato Advs Fidas Ravenna, per promuovere la donazione di Vai su Facebook

