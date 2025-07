Wicked negli Stati Uniti ci sarà un evento speciale prima dell’arrivo di For Good nelle sale

Le star candidate all’Oscar Cynthia Erivo e Ariana Grande saranno protagoniste di uno speciale live esclusivo su Wicked che andrĂ in onda giovedì 6 novembre su NBC, come annunciato dalla rete. Peacock trasmetterĂ in streaming lo speciale evento di due ore su Wicked a partire dal 7 novembre, due settimane prima dell’uscita del nuovo film Wicked: For Good nelle sale statunitensi il 21 novembre. Annunciato per la prima volta alla presentazione NBCU Upfront di maggio, lo speciale Wicked della NBC vedrĂ Erivo e Grande, insieme ai loro co-protagonisti e ad altri ospiti a sorpresa, eseguire brani tratti da Wicked del 2024 “ e forse, solo forse, un po’ dal prossimo ” Wicked: For Good, secondo un comunicato stampa. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

