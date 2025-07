Ranking Atp dopo Wimbledon | Sinner con 3000 punti di vantaggio su Alcaraz Cobolli entra in top 20

Il ranking Atp sorride a Jannik Sinner e all'Italia il giorno dopo lo storico trionfo di ieri, domenica 13 luglio, di Jannik Sinner a Wimbledon. Oggi, lunedì 14 luglio, il ranking computerizzato registra come Jannik Sinner, il primo italiano a vincere i Championships, sia sempre piĂą il numero 1. 🔗 Leggi su Today.it

Chi affronterebbe Sinner a Roma turno per turno. La situazione in base al ranking pre-Madrid - Il sorteggio del tabellone principale  dell’ ATP Masters 1000 di Roma si terrà alle ore 12.00 di lunedì 5 maggio nel suggestivo scenario di Fontana di Trevi: per gli Internazionali BNL d’Italia un’ora prima, alle ore 11.

Sinner-Alcaraz fondamentale per il ranking ATP: i punti in palio a Roma e il possibile distacco dopo la finale - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affronteranno nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.

Sinner torna a muovere il ranking ATP! Il vantaggio su Alcaraz e gli scenari nella Race - Si sono qualificati tutti per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi 3 del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz  ed il tedesco Alexander Zverev: l’italiano e l’iberico nella scorsa stagione avevano saltato l’ ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarteranno punti nella classifica mondiale, mentre il teutonico dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024.

Fuga da Alcaraz: la nuova classifica Atp di Sinner dopo Wimbledon. Per restare numero 1 non può rallentare - Grazie al successo sull'erba l'altoatesino allunga ancora nel ranking, ma adesso comincia la parte più difficile: deve confermare gli straordinari risultati ottenuti nel 2025, mentre lo spagnolo ha ... ilfattoquotidiano.it scrive

Wimbledon, Sinner "scappa" da Alcaraz: ecco come cambia la classifica Atp - Un divario che supera abbondantemente i tremila punti: Jannik Sinner è sempre più solo al comando del ranking Atp, ecco di quanto aumenta il divario da Alcaraz e chi sono i top ten mondiali ... Come scrive msn.com