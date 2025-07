Trump ribadisce ' spero che Powell lasci'

Spero che il presidente della Fed (Jerome Powell, ndr) lasci, dovrebbe andarsene perchĂ© è stato molto negativo per questo Paese: lo ha detto Donald Trump parlando con i reporter e ribadendo una posizione nettamente contraria al numero uno della Fed. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Trump ribadisce, 'spero che Powell lasci'

Vannacci: "Trump in abito talare è un'immagine di pessimo gusto. Ora spero in un Papa conservatore" - “Mi auguro un Papa che si batta per la difesa dei valori cristiani, per la loro conservazione e per la loro presenza”, dice il generale ed eurodeputato della Lega Roberto Vannacci a poche o.

Ucraina: "Mosca ignora l'offerta di tregua e attacca al fronte" | Zelensky: "Giovedì sarò in Turchia per i negoziati di pace, spero ci sia anche Trump" - Il Cremlino: "Non accettiamo ultimatum". Il leader ucraino sente il Papa per la prima volta: "L'ho invitato a Kiev"

Il cardinale Pizzaballa: "Spero Trump porti sviluppi positivi per Gaza" - «Mi auguro che la visita in Medio Oriente del presidente Donald Trump possa portare sviluppi positivi e diversi in questo ginepraio, in questa situazione dolorosissima e soprattutto che si possa affrontare con chiarezza e determinazione la situazione a Gaza.

Trump invia una nuova tornata di lettere, Con il Brasile è scontro diplomatico I destinatari: Algeria, Brunei, Iraq, Libia, Moldavia, Filippine. FT: l'Ue avrà dazi più alti del Regno Unito. Costa: "Altri innalzano barriere, noi costruiamo ponti". Merz: "Ottimista su un'int

Trump spinge l’Orso verso l’Europa - Le ventitré lettere di Trump ai partner commerciali degli Stati Unit stanno iniziando ad arrivare a destinazione, in alcuni casi il contenuto è inaspettato e sgradito. Segnala it.investing.com