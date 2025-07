Gerry Scotti usa parole durissime contro Affari Tuoi | affondo al programma di Stefano De Martino

Non le manda certo a dire Gerry Scotti, che in una recente intervista ha lanciato un vero e proprio affondo contro Affari Tuoi, il programma campione d’ascolti che da settembre vedrĂ alla guida di nuovo Stefano De Martino. A pochi giorni dalle dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi – che aveva paragonato i pacchi a una forma di gioco d’azzardo – il popolare conduttore Mediaset rincara la dose, puntando il dito sulla componente di fortuna che, a suo dire, renderebbe il format pericolosamente vicino alla ludopatia. E mentre il pubblico si divide tra chi applaude la sua schiettezza e chi difende il game show Rai, Scotti si prepara a una nuova sfida televisiva proprio nell’orario che appartiene al rivale. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - Gerry Scotti usa parole durissime contro Affari Tuoi: affondo al programma di Stefano De Martino

In questa notizia si parla di: gerry - scotti - affari - tuoi

Mediaset rinnova con Gerry Scotti e annuncia nuovi progetti per Canale 5 - La nota azienda Mediaset ha reso nota una decisione importante: il prolungamento del legame professionale con Gerry Scotti.

Gerry Scotti si prepara a nuove sfide televisive - Il conduttore iconico di Mediaset abbandona la giuria di Tu Si Que Vales per nuovi progetti. Leggi tutto Gerry Scotti lascia Tu Si Que Vales: novitĂ in arrivo per Mediaset su Donne Magazine.

Tv, Caduta Libera torna domani per il 10o anno: l’annuncio di Gerry Scotti - Domani su Canale 5 torna Caduta Libera con i suoi concorrenti, il suo campione, le sue botole ed un nuovo avvincente gioco finale

"Il gioco a pacchi assomiglia molto di più a una riffa, si avvicina alla ludopatia" Gerry Scotti si racconta in un’intervista e parla di Affari Tuoi di Stefano De Martino, suo diretto concorrente a partire da settembre Vai su Facebook

Gerry Scotti: «Non ho rubato il posto a Striscia la Notizia. Affari tuoi? Si avvicina alla ludopatia, ma De Martino è bravo» https://msn.com/it-it/notizie/italia/gerry-scotti-non-ho-rubato-il-posto-a-striscia-la-notizia-affari-tuoi-si-avvicina-alla-ludopatia-ma-de-martino- Vai su X

Gerry Scotti duro su Affari Tuoi: Si avvicina alla ludopatia, assomiglia molto di più a una riffa; Gerry Scotti: Affari Tuoi si avvicina alla ludopatia. Stefano De Martino? I belli sono avvantaggiati; Gerry Scotti sfida Affari Tuoi con La Ruota della Fortuna: «Striscia? Nessun tradimento».

Gerry Scotti punge Affari Tuoi: “Assomiglia a una riffa, si avvicina alla ludopatia” - Stando al nuovo palinsesto voluto da Pier Silvio Berlusconi e annunciato ufficialmente durante la presentazione ufficiale e luglio, Striscia la Notizia patirà ufficialmente a novembre. Riporta novella2000.it

Gerry Scotti demolisce Affari Tuoi: che cosa ha detto? - man di Canale 5, ha detto la sua su Affari Tuoi, l'amatissimo quiz show Rai condotto da Stefano De Martino. Scrive ilsipontino.net