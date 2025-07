Psg-Chelsea Luis Enrique travolto 3-0 perde la testa | mani al collo

Non è finita bene la trionfale stagione del Paris Saint Germain. I francesi, reduci dal triplete Ligue 1 -Coppa di Francia - Champions League, sono stati travolti 3-0 nella finale del Mondiale per Club dal Chelsea di Maresca, che si era giĂ portato a casa la meno nobile delle coppe europee, la Conference League. In particolare, il tecnico spagnolo del Psg Luis Enrique, famoso da calciatore per il carattere fumantino ma apprezzato da allenatore per le sue parole sempre equilibrate, ha letteralmente perso la testa dopo il triplice fischio dell'arbitro. Mentre i giocatori inglesi festeggiavano in campo, Luis Enrique ha avuto un diverbio con il brasiliano dei Blues Joao Pedr o (autore del terzo gol) e dopo averlo preso a male parole lo ha addirittura afferrato per il collo facendolo cadere in terra, al culmine di una mezza rissa collettiva con Gigio Donnarumma, portiere dei parigini, che ha tentato inutilmente di fare da paciere. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Psg-Chelsea, Luis Enrique travolto 3-0 perde la testa: mani al collo

Mondiale per Club, sotto gli occhi di Trump il Chelsea batte il Psg per 3-0. Rissa finale con l'aggressione di Luis Enriche e Donnarumma - Ha del clamoroso il punteggio al MetLife Stadium del New Jersey nella finale del Mondiale per Club: il Chlesea allenato dall'italiano Enzo Maresca ha battuto 3-0 contro i campioni d'Europa del Paris Saint Germain, dati per favoriti dai bookmakers.

