La V E del Cannizzaro si ricompone compagni di scuola s' incontrano 40 anni dopo l' esame di maturità

Ci sono classi che passano e classi che restano nel cuore. La V E del liceo scientifico Stanislao Cannizzaro di Palermo non √® una di quelle che si dimenticano: √® una classe "mitica", come la chiamano ancora oggi con orgoglio i suoi protagonisti, che il 12 luglio 1985 salutarono la scuola con un. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

