Luigi Bisceglia un colpo di pistola in faccia all' operatore ecologico | l' agguato nella notte

Luigi Bisceglia, un operatore ecologico di 50 anni, √® stato ferito con un colpo d'arma da fuoco in faccia¬†a Monte Sant'Angelo (Foggia).¬†¬†L'uomo si trova ora in condizioni critiche all'ospedale Casa sollievo della sofferenza di San Giovanni Rotondo.¬† La vicenda La dinamica del ferimento. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: luigi - bisceglia - colpo - operatore

Luigi Bisceglia, un colpo di pistola in faccia all'operatore ecologico: l'agguato nella notte; Agguato a Monte Sant'Angelo, ferito un operatore ecologico di 50 anni: è in gravi condizioni.

Cinquantenne ferito a colpi di pistola al volto, è grave - Si tratta di Luigi Bisceglia, operatore ecologico: è stato soccorso e portato in ospedale a San Giovanni Rotondo ... Riporta rainews.it