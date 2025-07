Desire | Il duetto inedito di Laura Pausini e Robbie Williams per FIFA

Il primo inno ufficiale FIFA, “Desire”, debutta con Laura Pausini e Robbie Williams al Metlife Stadium di New York. Un evento globale con la voce dell’artista italiana più premiata. Laura Pausini e Robbie Williams hanno presentato per la prima volta live Desire, in diretta mondiale alla cerimonia di chiusura della FIFA Club World Cup 2025, al Metlife Stadium di New York. La performance è stata il fulcro dell’opening, curato da Balich Wonder Studio, che ha preceduto il match finale tra la squadra del Chelsea e quella del Paris Saint-Germain. Un cast di più di 80 performers per uno show sviluppato in tre atti, dal countdown finale allo speciale tributo agli Stati Uniti che per primi hanno ospitato la manifestazione, passando per il centro dello spettacolo, il duetto inedito delle due icone pop globali sulle note del primo inno ufficiale di FIFA. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Desire: Il duetto inedito di Laura Pausini e Robbie Williams per FIFA

