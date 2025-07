Pordenone Blues | martedì 15 luglio Joe Satriani e Steve Vai

I leggendari chitarristi Joe Satriani e Steve Vai saranno finalmente insieme dal vivo il 15 luglio 2025 al Parco San Valentino con un’unica band, la SatchVai Band, per un’imperdibile tappa del Surfing The Hydra Tour 2025. Le carriere di Satriani e Vai si sono incrociate sin dal principio. Satriani è stato infatti l’insegnante di chitarra di Vai durante gli anni da teenager a Long Island, New York. Il loro rapporto ha continuato a evolversi negli anni e i due hanno condiviso le etichette discografiche a partire dalla Relativity Records, a fine anni Ottanta, per poi spostarsi alla SonyEpic Records per gran parte dei Novanta. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - Pordenone Blues: martedì 15 luglio Joe Satriani e Steve Vai

In questa notizia si parla di: satriani - luglio - steve - pordenone

Pordenone capitale della musica? Sì, per due settimane intere! Dal 14 al 27 luglio torna il Pordenone Blues & Co. Festival: un evento boutique che porta sul palco del Friuli Venezia Giulia leggende del rock e del blues, street music e una delle collezioni F Vai su Facebook

Pordenone Blues: martedì 15 luglio Joe Satriani e Steve Vai; Pordenone Blues & Co. Festival: arrivano Joe Satriani & Steve Vai, Afterhours e Bonamassa; SATCHVAI Band feat. JOE SATRIANI e STEVE VAI a Luglio 2025 in concerto a Milano, Pordenone, Perugia e Bologna.

SATCHVAI Band feat. JOE SATRIANI e STEVE VAI a Luglio 2025 in concerto ... - Dopo gli innumerevoli tour coi G3,i leggendari Joe Satriani e Steve Vai saranno finalmente insieme sul palco con un’unica band – la SatchVai Band – per quattro appuntamenti del Surfing With The Hydra ... Scrive rockon.it

Al Pordenone Blues & Co. Festival arrivano Joe Satriani e Steve Vai - PORDENONE – Dopo aver annunciato il concerto di Joe Bonamassa del 18 luglio 2025 nella line up della 34° con edizione, il Pordenone Blues & Co. Riporta pordenoneoggi.it