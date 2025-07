Ci sono dei giardini nascosti dove si coltivano verdure tra gli scavi archeologici di Pompei

Dove la storia antica incontra l'inclusione: orti, frutteti e pergolati rivivono tra le rovine grazie al lavoro dei giovani ragazzi della cooperativa Il Tulipano.

Dove sono i Padiglioni della Biennale 2025 fuori da Giardini e Arsenale? - Si avvicina la Biennale di Architettura 2025: aprirà al pubblico il 10 maggio. Anche quest'anno, come ormai accade da decenni, i padiglioni delle delegazioni nazionali che non trovano spazio ai Giardini e all'Arsenale, le due aree gestite dalla fondazione Biennale, si spargono per la città , con.

I giardini più belli del mondo per il New York Times, tre sono nel Lazio: ecco quali - Nella classifica dei 25 giardini più belli del mondo stilata dal New York Times, ben tre si trovano nel Lazio: sono il Giardino di Ninfa, il Sacro Bosco di Bomarzo e i giardini di VIlla d'Este a Tivoli.

Per anni abbandonati al degrado, i nuovi giardini di Castel Sant’Angelo sono uno spettacolo - Grazie a un intervento di Anas è stato riqualificato il fossato di Castel Sant'Angelo. I lavori, ha spiegato il sindaco Gualtieri, "sono realizzati da Anas a completamento di piazza Pia con con una bella idea progettuale che recupera la struttura a stella dei bastioni intorno Castel Sant'Angelo, e ne consente la fruibilità con una discesa accessibile, le panchine e il roseto".

