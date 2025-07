Imprenditoria femminile nel Ferrarese è il 22% | Se cresce si contrasta anche la violenza

Sono 15.355 (il 22,3% del totale) le imprese ferraresi e ravennati guidate da donne, in tre casi su quattro operano nel terziario, sono mediamente piĂą piccole per dimensioni e piĂą giovani. Prevalgono forme giuridiche poco strutturate (il 63% delle imprese femminili è costituito da ditte. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Imprenditoria femminile, nel Ferrarese è il 22%: Se cresce, si contrasta anche la violenza; Camera di Commercio: far crescere l’empowerment economico femminile anche per contrastare la violenza di genere; Confesercenti Ravenna Cesena, Impresa Donna: è prioritario supportare le imprenditrici del territorio per far crescere l'economia locale in modo sano e competitivo.

