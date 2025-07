Dopo Temptation Island Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati

La storia tra Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara ha avuto il suo lieto fine dopo "Temptation Island". I due avevano partecipato al programma nel 2023, dopo che lei aveva scoperto che lui si era iscritto a sua insaputa a un sito di incontri con il nickname "American Boy". I due, originari di Salerno, hanno iniziato i festeggiamenti con la classica serenata la notte prima delle nozze per poi giurarsi amore eterno in chiesa. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Dopo "Temptation Island" Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara si sono sposati

Gabriela Chieffo e Giuseppe Ferrara, ex di Temptation Island, si sono sposati I due, originari di Scafati, sono diventati marito e moglie dopo essere stati insieme per nove anni

Dopo l'amore, la crisi e la riconciliazione a Temptation Island, Gabriela e Giuseppe sono finalmente marito e moglie. Ecco le immagini del matrimonio. #TemptationIsland #GabrielaeGiuseppe #GabrielaChieffo #GiuseppeFerrara

