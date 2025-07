Ha scritto numerose pagine di canzoni e poesie raccontando una vita da viaggiatore alla ricerca della sua anima artistica divisa tra l’Inghilterra (dove è nato e tutt’ora vive), l’Italia (da cui prende il cognome e una forte passione per la poesia e il romanticismo), la Svizzera (dove ha studiato) e il mondo intero, attraverso cui ha viaggiato negli anni per riuscire a trovare il suo suono, il suo modo di esprimere se stesso, semplicemente Jack Savoretti. Culturalmente eclettico e influenzato dalla musica cantautorale americana, inglese e italiana, Savoretti ha venduto oltre un milione di dischi, grazie a 7 album pubblicati in lingua inglese, di cui 2 arrivati al primo posto della classifica UK. 🔗 Leggi su Udine20.it

© Udine20.it - Jack Savoretti lunedì 14 luglio al Parco delle Rose di Grado