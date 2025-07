Due buchi neri si fondono nello spazio… ma secondo la scienza non dovrebbero nemmeno esistere

Il 23 novembre 2023, i rivelatori LIGO hanno captato le onde gravitazionali prodotte dalla collisione più violenta mai registrata: due buchi neri giganteschi di 103 e 137 masse solari si sono scontrati a 10 miliardi di anni luce dalla Terra, creando un mostro cosmico di 265 masse solari. L’evento, catalogato come GW231123, contraddice completamente i modelli attuali di formazione stellare, poiché buchi neri di queste dimensioni non dovrebbero esistere secondo le teorie vigenti. I due oggetti ruotavano 400.000 volte più velocemente della Terra, vicino al limite teorico massimo, suggerendo che fossero già il prodotto di precedenti fusioni di buchi neri più piccoli. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Due buchi neri si fondono nello spazio… ma secondo la scienza non dovrebbero nemmeno esistere

