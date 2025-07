Max Pezzali | il trionfale karaoke di Imola unisce le generazioni

Non è un semplice concerto quello di Max Pezzali. Gli 85 mila che hanno preso d’assalto l’autodromo di Imola sono stati gli attori di un grande party nazional popolare, la celebrazione collettiva di un artista che più di ogni altro è capace di parlare il linguaggio della gente. Un linguaggio diretto, senza fronzoli, fatti di immagini che raccontano la vita in periferia, lontano dalle metropoli immaginate come un sogno lontano. È partito da Pavia Max Pezzali, prima in compagnia di Mauro Repetto e del marchio 883, e poi da solo. Un lungo viaggio che dura da decenni e che negli ultimi tempi ha portato ai suoi concerti folle sempre più oceaniche. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Max Pezzali: il trionfale karaoke di Imola unisce le generazioni

