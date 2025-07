Nuovo colpo di scena per jerry in Rick e Morty stagione 8 | il futuro della serie cambia dopo 12 anni

La stagione 8 di Rick and Morty introduce un nuovo e intrigante elemento narrativo che amplia notevolmente le possibilità della trama, concentrandosi su Jerry e le sue varianti multiversali. Questo sviluppo apre nuovi scenari e possibilità per futuri episodi, portando alla luce concetti innovativi all'interno dell'universo della serie. l'introduzione di "The Road": un passaggio interdimensionale per i Jerrys ribelli. la scoperta di Jerry e il suo viaggio tra le dimensioni. Nel corso dell'episodio 8, intitolato "Nomortland", si assiste all'incontro tra il nostro Jerry e una sua versione proveniente da una realtà alternativa.

