Paura a Busan: Airbus A321 prende fuoco in pista, evacuate 176 persone

Tensione eall’aeroporto internazionale di, in Corea del Sud, dove undella compagnia Air, diretto a Hong Kong, ha presosulla. L’incidente, riportato dall’agenzia Yonhap, ha coinvolto 169 passeggeri e sette membri dell’equipaggio, tutti evacuati tempestivamente tramite gli scivoli gonfiabili.Le fiamme, che si sono sviluppate nella parte posteriore dell’aereo, sono state domate in poco più di un’ora. Durante l’evacuazione, trehanno riportato ferite lievi, ma fortunatamente nessuna grave conseguenza è stata registrata.Le cause dell’incendio non sono ancora chiare, e le autorità stanno conducendo indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. L’episodio ha suscitato grande apprensione, con molti passeggeri che hanno vissuto momenti di panico durante l’evacuazione.