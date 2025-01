Secoloditalia.it - Pandoro-gate, Chiara Ferragni a processo per truffa aggravata. “Lotterò per la mia innocenza”

è stata rinviata a giudizio per(dall’uso per mezzo informatico) per le vicende delBalocco e delle uova di Pasqua. Il decreto è stato notificato oggi ai suoi difensori che fanno quadrato: “Non ha commesso alcun reato”. Si va adunque, l’udienza è fissata per il prossimo 23 settembre. L’influencer deve rispondere di “continuata e”, insieme all’ex braccio destro Fabio Damato, alla manager Alessandra Balocco e all’imprenditore Francesco Cannillo. Nel mirino le operazioni commerciali ‘Balocco Pink Christmas, Limited Edition’ (Natale 2022) e ‘Uova di Pasqua– sosteniamo i Bambini delle Fate’ (Pasqua 2021 e 2022)’. In entrambi i casi, secondo gli inquirenti, sarebbero stati ingannati i consumatori, poiché le operazioni commerciali erano state presentate come iniziative benefiche.