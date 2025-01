Oasport.it - LIVE Pattinaggio artistico, Europei 2025 in DIRETTA: in corso il terzo gruppo, attesa per Pezzetta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17:53 E’ il momento della belga Jade Hovine, 21 anni, nata a Lille in Francia e residente a Vaulx. Si allena a Nizza sotto la guida di Cedric Tour e Rodolphe Marechal. E’ stata 23ma ai Mondiali Junior del 2023 e 26ma ai Mondiali assoluti 2023 a Saitama, 23ma aglidello sanno a Kaunas. Si esibisce su Bohemian Rhapsody dei Queen arrangiata da Cedric Tour. Il personal Best Score nello Short Program è stato ottenuto all’ISU CS Denis Ten Memorial 2023 con 54.79.17:52 Linnea Ceder balza in testa alla classifica con 54.82 (28.88, 25.94)17:50 Si conclude la prova della finlandese, dotata di una qualità superiore rispetto alle concorrenti viste fino a questo momento. Ma quell’errore nel primo elemento pagherà.17:49 Mani sul ghiaccio nel triplo flip per la finlandese.