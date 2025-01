Lettera43.it - Il populismo anti-toghe di Meloni, ultimo omaggio al trumpismo imperante

Voluto o dovuto? Passa di qua il discrimine, e non è cosa da poco, che separa un provvedimento del potere giudiziario (nella fattispecie una comunicazione dell’iscrizione al registro degli indagati della premier e dei suoi ministri sul caso Almasri) da un deliberato attacco della magistratura alla politica. Ma più che la questione in sé, visto che il “voleva” e il “doveva” riscuotono entrambi convinti sostenitori tra gli esegeti della materia, c’è un altro aspetto interessante, ossia come in queste ore viene gestita la vicenda.Il nostro impegno per difendere l’Italia proseguirà, come sempre, con determinazione e senza esitazioni.Quando sono in gioco la sicurezza della Nazione e l’interesse degli italiani, non esiste spazio per passi indietro.Dritti per la nostra strada. pic.twitter.com/Hl1y7F0iIZ— Giorgia(@Giorgia) January 29, 2025La decisione di rivolgersi direttamente all’opinione pubblicaIl fatto più rilevante è senza dubbio la decisione di Giorgiadi rivolgersi direttamente all’opinione pubblica, con un breve video in cui brandendo il provvedimento della procura di Roma dichiara con toni enfatici che nessuna intimidazione la farà recedere dalla missione per cui è stata eletta, cioè fare gli interessi degli italiani (la repentina espulsione del generale libico rientrerebbe in questa fattispecie) a dispetto di chi trama perché ciò non avvenga.