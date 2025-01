Nerdpool.it - Il nuovo film di Gundam ha appena battuto un altro record

Mobile SuitGQuuuuuuX -Beginning- continua ad avere successo in Giappone. Ilha conquistato il botteghino giapponese nel weekend di uscita e ha continuato a rimanere in testa nel secondo weekend. Ilè una compilation dei primi tre episodi dell’imminente serie anime Mobile SuitGQuuuuuuX dello Studio Sunrise e dello Studio Khara. Oricon conferma che ilhauncon la sua canzone principale, “Plazma”. La canzone ha raggiunto il n. 1 della Oricon Weekly Digital Singles con oltre 43.000 download nella prima settimana. Kenshi Yonezu, una popolare vocalist che ha interpretato diverse canzoni per anime popolari, ha eseguito “Plazma” perGQuuuuuuX.“Plazma” segna il 17° numero 1 di Yonezu nella classifica Oricon, battendo il suodi numero 1 digitale di tutti i tempi.