Lanotiziagiornale.it - Il caso Almasri travolge il governo: indagati Meloni, Piantedosi, Nordio e Mantovani. Ma la difesa della premier è il solito vittimismo

La notizia dell’avviso di garanzia ricevuto per illa dà lei stessa, via social, con i suoi modi, il suo linguaggio e con il suo – immancabile –. “Il procuratoreRepubblica Francesco Lo Voi, lo stesso del fallimentare processo a Matteo Salvini per sequestro di persona, mi ha appena inviato un avviso di garanzia per i reati di favoreggiamento e peculato in relazione alla vicenda del rimpatrio del cittadino libico“, dice al suo popolo Giorgiaindica subito i nemici: Magistratura, sinistra e avvocatiInfilando subito, nella prima frase un giudizio contro la Magistratura (la grande nemica) e un’omissione madornale, visto che il comandantepolizia giudiziaria libica Najeem OsamaHabish non è un “cittadino” normale, ma un ricercato su cui pende un mandato d’arrestoCorte penale internazionale dell’Aja.