I macellai fiorentini compiono 150 anni | i festeggiamenti

Firenze, 29 gennaio 2025 - Ricco il programma delle manifestazioni per celebrare la ricorrenza dei 150dell'Associazionedi Firenze e provincia. Tre i momenti principali: Il 9 marzo, inaugurazione mostra fotografica e messa in suffragio dei; l’11 maggio, convegno sul mestiere delo e corteo storico nei luoghi simbolo della storia dei; il 24 settembre, cena sociale a Villa Viviani, con rappresentazione teatrale “Intervista a sua maestà la bistecca”. L'Associazionedella Provincia di Firenze ha compiuto nel 2024 150. Un traguardo molto particolare sotto il profilo storico: fu una delle prime categorie a costituire una Società di Mutuo Soccorso fra idi Firenze - in un'epoca in cui di organismi di questo genere, in Toscana e nell'Italia intera, non ve n'erano molti.